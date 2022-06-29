Güney’e ilk zeytinyağı ihracatı

Güney'e, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden işlenmiş gıda ihracatı ilk kez dün yapıldı. Zeytin yağı, macun, reçel, pekmez gibi ürünlerimiz Güney’e geçti



Zeytinyağı satışının yanında çok sayıda tarımsal işlenmiş gıdanın örnekleri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Yeşil Hat ticaretini geliştirme çabaları kapsamında dün Güney Kıbrıs’a geçirildi.

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki ticareti düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticari faaliyetleri geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yetkilileri tarafından ürün örnekleri ile denemesi yapılan zeytinyağı ticaretinin ilki, dün gerçekleşti ve ilk parti zeytinyağı Kuzey Kıbrıs’tan sevk edilerek Güney Kıbrıs’taki alıcılara teslim edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odasının gözetiminde ve Oda tarafından sağlanan belgeler ile yürütülen Yeşil Hat ticaretinin kapsamını ilgili Avrupa Birliği kurallarına göre genişletmek amacını taşıyan faaliyetler ise devam ediyor. KTTO görevlileri, dün ayrıca, Yeşil Hat ticareti kapsamına girmesi gereken tarımsal işlenmiş gıda ürünlerinin Güney Kıbrıs’a geçmesi ile ilgili ilk girişimlerini yaptılar. KTTO Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Ergüven ile İzzet Adiloğlu, beraberlerindeki macun, pekmez, reçel gibi ürün örneklerini Güney Kıbrıs’a geçirerek sürece ilişkin olguları saptadılar.

Yapılan çalışma sonucunda bir kısım işlenmiş tarımsal gıdaların Güney Kıbrıs’a geçebildiği belirlendi.

Dünkü çalışmalar sırasında, Esnaf, Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’ne ait zeytinyağı ürünlerinin Güney Kıbrıs’a satışı gerçekleştirildi ve ürünler alıcısına teslim edildi. Böylece tarımsal işlenmiş gıda ticaretinin ilki de gerçekleşmiş oldu.

Tarımsal işlenmiş gıda ürünlerinin Güney Kıbrıs’a satışının gerçekleşmesinin Kuzey Kıbrıs’taki tarımsal üretim ile işlenmiş gıda faaliyetlerine Yeşil Hat ticareti kapsamında önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

SANAYİ ODASI

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yeşil Hat Tüzüğü altında ilk zeytinyağının Güney Kıbrıs’a ihraç edildiğini açıkladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “KTSO'nun yıllardır hakkı olan için verdiği haksızlık mücadelesi zaferle sonuçlandı. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen işlenmiş gıda ihracatına sürekli tarife dışı engel çıkarılmasının önüne bugün (dün) geçilerek ilk kez Güney’e zeytinyağı satışı gerçekleşti.

120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağı Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gönderildi. Ayrıca, macun, reçel ve pekmez gibi 6 adet pilot ürün de numune olarak Güney Kıbrıs’a yollandı.

Bu tarihi adımla, diğer işlenmiş ve katma değeri yüksek gıda ürünlerimizin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihraç yolu açılacaktır” denildi.



