Güney’den Kuzey’e “Euro” yağıyor

Euro’nun yüksek alım gücünden yararlanan Güney komşularımız her gün çarşıyı pazarı dolduruyor.

Kıbrıslı Rumlar, özellikle son iki yıldır yüksek oranlı alış-verişleriyle Kuzey Kıbrıs ekonomisine çok ciddi oranlarda katkıda bulunuyor.

Türk Lirası’nın Haziran 2020’den bu yana Euro önünde %138 gibi astronomik oranlarda değer kaybetmesi, Güney komşularımızın binlercesinin alış-veriş rotalarının Kuzey’e dönmesini beraberinde getirdi.

Güney Kıbrıs kaynaklarına göre kredi kartı kullanılarak 2019 yılında 1,9 milyon Euro civarında olan aylık harcama tutarı, 2,5 milyon Euro’nun üzerine çıktı. Bu rakama, nakit harcamalar dâhil değil. Kıbrıslı Rumların Kuzey’deki alış-verişleri neredeyse ikiye katlanırken, Kıbrıslı Türklerin alış-verişleri de TL’nin değer kaybına bağlı olarak iyice azaldı.

Resmi verilere göre, Ocak-Mayıs 2022 döneminde kara kapılarını kullanarak Kuzey’e gelen 1 milyon 033 bin 953 Kıbrıslı Rum’a karşılık 653 bin 330 Kıbrıslı Türk Güney’e geçti. Kıbrıslı Türklerin sayısına her gün çalışmaya giden yüzlerce kişi de dâhil.

Patronlar Kulübü olarak da bilinen Ekonomik Örgütler Platformu da Güney’den Kuzey’e olan para akışını dikkate alarak kara giriş kapıları konusunda hükümetle protokol imzaladı. Kara kapılarındaki geçişlerde yaşanan yoğunluğu azaltacak düzenlemeyi içeren kamu-özel ortaklığındaki protokol kapılardaki hizmetlerin çağdaş ölçülere uygun olarak yönetilmesi ve sürdürülmesi amacını taşıyor.

Araştırmaya göre Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türk sayısı son dönemde hızla artıyor. Tam net rakam bilinmemesine rağmen bu rakam 2 bin 500-3 bin kişi bandında tahmin ediliyor. Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Güney’de kazanılan paranın yaklaşık %95’inin Kuzey’de harcandığını belirtirken, çalışan başına aylık harcama tutarı olarak yaklaşık 800 Euro’dan bahsediyor. Söz konusu harcama miktarı ise her ay 2 milyon Euro’nun üzerinde bir döviz girdisine işaret ediyor. Yıllık yaklaşık 20 milyon Euro civarındaki döviz toplamı ise KKTC’nin toplam ihracatının neredeyse 3’te 1’ine denk geliyor.