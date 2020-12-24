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Güney’den Kıbrıslı Türklere 200 bin aşı

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AB’nin aşı programı kapsamında, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türklere 200 bin aşı vereceği açıklandı

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Güney’den Kıbrıslı Türklere 200 bin aşı

 
Avrupa Birliği'nin aşı programı kapsamında, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türklere 200 bin aşı vereceği açıklandı.
Güney’de yayımlanan Politis'e göre İki Toplumlu Teknik Komite'nin yaptığı görüşme sonrasında, Covid-19'a karşı Avrupa Birliği onaylı aşı programı içerisinde Kıbrıslı Türkler de yer alacak.
1.2 milyon aşı programı içerisinde Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı açıklanırken, bu yönde kuzeyle, aşı yönetimi hakkındaki verilerin de istendiğine dikkat çekildi. Avrupa Komisyonu'nun, aşıların dağıtımı ve depolanması ile güvenliğinin sağlanması yönünde teknik komiteyi izleyeceği de ifade edildi.
Kuzeyden, Pfizer aşıları için gereken - 75 santigrat derecenin altında saklama koşulları sağlayan iki buzdolabı olduğu güvencesi verildi. Ancak, aşının taşınmasına yönelik gerekli donanımın olmadığı, bu yönde, güneydeki imkanların da kullanılacağı belirtildi.
 
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