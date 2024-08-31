Güney’den gelenler giderek azalıyor

Kara giriş kapılarındaki yoğun trafikteki düşüş dikkat çekici noktaya geldi Kuzey Kıbrıs’a 2024’ün 7 aylık döneminde kara kapılarından günde 20 bin 875 giriş olduğu hesaplandı. Ocak-Temmuz periyodunda Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 kapıyı kullanarak gelenlerin yaptıkları toplam giriş sayısı 4 milyon 446 bin 366 düzeyinde açıklandı. Bu girişlerin 1 milyon 680 bin 266’sını Kıbrıslı Rumlar; 1 milyon 632 488’i Kıbrıslı Türkler sağlarken, geriye kalan 1 milyon 133 bin 582 girişi 3’üncü ülkelerden gelenler oluşturdu.

122 BİN DAHA AZ GİRİŞ

Turizm Bakanlığı verileri (Kıbrıslı Türkler hariç) kara giriş kapılarındaki aşırı yoğun trafikte azalma olduğuna işaret ediyor.

Kıbrıslı Rumların giriş sayısında 48 bin 015; 3’üncü ülkelerden gelenlerin giriş sayısında ise 73 bin 779 azalma var. Aylardır yaşanan düşüşler Temmuz’da toplamda 121 bin 794’e (%4.1) ulaşırken, düşüş iyice belirginleşti. Kıbrıslı Rumların sistematik bir şekilde azaldığı dikkati çekerken, bunda hem Rum Yönetimi’nin baskıcı politikası hem de Kuzey’de fahiş kâr marjı ile çalışan iş çevrelerinin tutumu etkili oluyor.

BRİTANYALILAR İKİNCİ

Turizm Bakanlığı’nın rakamlarına göre, (Kıbrıslı Rumlar hariç) Ocak-Temmuz döneminde kara kapılarından giriş yapanların başında Birleşik Krallık (İngiltere) pasaportu taşıyanlar geliyor. Geçen yıla kıyasla Britanyalılar, yine de 149 bin 782 ile ikinci sırada yer alıyor. Bu rakama, Birleşik Krallık pasaportu taşıyan 26 bin 164 Kıbrıslı Türk de eklenince rakam daha da büyüyor. İlk 12 ülke ve bölge arasında üçüncü sıradaki Yunanistan’ı; sırasıyla Romanya, Bulgaristan, Almanya, Polonya, Rusya, İsrail, Slovakya ve Fransa vatandaşları izledi.