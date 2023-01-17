Güney’den elektrik alındı

Bakan Arıklı elektrikte arızaların giderildiğini, Güney Kıbrıs’tan da elektrik temin edildiğini açıkladı

Mecliste konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kış aylarında insanların ısınmak istediği için elektrik tüketiminde pik değerin yükseldiğini, bu sırada santrallerde bazı arızalar yaşandığını söyleyerek, arızaların giderildiğini, Güney Kıbrıs’tan da elektrik temin edildiğini açıkladı.

AKSA ile görüşmelerin tekrar başlayacağını, kablo ile çift yönlü elektrik getirilmesi konusunun temel şart olduğunu dile getiren Arıklı, 2024’e kadar AKSA ile bu görüşmelerin bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, kablo ile elektrik getirilmesi konusunda sorunları aşmanın AKSA’nın görevi olduğunu kaydetti.

Uzlaşılamaması halinde başka firmalarla da görüşmeler yapılabileceğini belirten Arıklı, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Arıklı, şu anda üretim azlığından kaynaklı elektrik kesintilerinin sona erdiğini belirtti.

Güneş enerjisi sistemiyle Türkiye’ye enerji satılabileceğini dile getiren Arıklı, güneşten faydalanmak gerektiğini, bu enerjiyi üretip satmak durumunda olduklarını kaydetti.

Arıklı, yeşil mutabakata uygun adımların engellenmeyeceğini düşündüklerini söyleyerek, Güney Kıbrıs ile enterkonnekte sistem bulunduğunu, bir an önce Türkiye ile enterkonnekte sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

ŞAN: “ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARIZA KAYNAKLI”

Mecliste konuşan Maliye Bakanı Alişan Şan da, (Teknecik'in sigortalı olduğu) konu edilen şirketle bir alakası bulunmadığını söyleyerek, yasalara uymayan bir şirket varsa hukuk ve yasa önünde yaptırıma maruz kalacağını belirtti.

Şan, elektrik kesintilerinin sebebinin kendisinin önceden bağlantısı bulunan bir şirket olduğuna yönelik iddialar bulunduğunu söyleyerek, elektrik kesintilerinin arıza kaynaklı olduğunu söyledi.

Arızaların kaynağıyla ilgili detaylı bilgi vererek, sıkıntılı jeneratörün tamirinin yapıldığını kısa süre sonra arıza meydana geldiğini, o hasarın ne olduğu anlaşılmadan yeniden başka bir hasar olduğunu belirten Şan, sigorta şirketinin belirlenen hasarın ödemesini yapmakla mükellef olduğunu, ikinci hasar oluştuktan sonra bazı nedenlerle hasar tespitin oraya çıkmadığını, henüz sigorta şirketine ulaşmadığını ifade etti.

