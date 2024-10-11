Güneydeki Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde Kıbrıs Türklere klinik hizmet veriliyor

Nörolojik kas bozuklukları, MS, Parkinson, Huntington gibi hareket bozuklukları olanlar ile epilepsi ve demans hastaları Enstitü’den ücretsiz yararlanabiliyor



Derneklerden yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, güven artırıcı tedbir paketi kapsamında, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde (KNGE), Kıbrıslı Türklere klinik hizmetler verileceği ve tedavi ile ilaç ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağı açıklaması hatırlatıldı.

Güneydeki Bakanlar Kurulu’nun, 10 Mayıs 2024 tarihli oturumunda, Kıbrıslı Türklerin Enstitü'deki tüm hizmetlere erişimini onayladığı ifade edilen açıklamada, temmuz itibarıyla da Kıbrıslı Türk hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kronik nörolojik hastalığı olan Kıbrıslı Türk hastaların tedaviye erişim haklarını koruyan gelişmeye ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen salı Enstitü’ye resmi bir ziyaret yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıya MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, EHHD Asbaşkanı Emete İmge, EHHD Yönetim Kurulu üyesi Belgin Demirel ve Savunuculuk ve Lobicilik İletişim Sorumlusu Beran Dağtaş’ın, KNGE’den ise CEO Prof. Leonidas Phylactou ve hizmetlerden sorumlu hekimlerin katıldığı ifade edildi.

Enstitü’nün hizmetlerinden yararlanmak isteyen “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip Kıbrıslı Türk hastaların Kıbrıslı Türk doktorlarından hastalığın teşhisini veya teşhis konulamamışsa semptomların belirtildiği bir sevk raporu almaları gerektiği belirtildi.

Sevk raporlarının, tercihen İngilizce olması ve randevu talebiyle birlikte

-Hangi hastalar yararlanabilir?

KNGE’deki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu, Kıbrıslı Türklerin, kronik nörolojik hastalıkların teşhis, tetkik ve tedavisi için hizmet alabilecekleri ve bilimsel araştırma programlarına yazılı rıza vererek dahil olabilecekleri ifade edilen açıklamaya göre, Enstitü’de hizmet verilen başlıca kronik nörolojik hastalıklar şöyle sıralandı:

“Nörolojik kas bozuklukları (örnekler: Myasthenia Gravis, Muscular Dystrophy, Myositis); Multiple Sclerosis (MS) ve bağlı hastalıklar (örnek: Neuromyelitis Optica); hareket bozuklukları (örnek: Parkinson, Huntington hastalığı); epilepsi ve demans hastalıkları.”

Kıbrıslı Türklerin, genetik hastalıklar için hizmet alamadığı ancak nörolojik hastalıkların genetik bağlantısı varsa, bu durumlarda hizmet alabilecekleri bildirilen açıklamaya göre, karma evliliklerden doğan bireylerin, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartları olmadığı sürece hizmet alamayacağı, bunun siyasi karara bağlı olduğu da eklendi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) ve Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği, Kıbrıslı Türklere, Güney Kıbrıs'taki Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde (KNGE) verilecek sağlık hizmetleri konusunda halkı bilgilendirici açıklama yaptı.Derneklerden yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, güven artırıcı tedbir paketi kapsamında, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde (KNGE), Kıbrıslı Türklere klinik hizmetler verileceği ve tedavi ile ilaç ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağı açıklaması hatırlatıldı.Güneydeki Bakanlar Kurulu’nun, 10 Mayıs 2024 tarihli oturumunda, Kıbrıslı Türklerin Enstitü'deki tüm hizmetlere erişimini onayladığı ifade edilen açıklamada, temmuz itibarıyla da Kıbrıslı Türk hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet verildiği kaydedildi.Açıklamada, kronik nörolojik hastalığı olan Kıbrıslı Türk hastaların tedaviye erişim haklarını koruyan gelişmeye ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen salı Enstitü’ye resmi bir ziyaret yapıldığı belirtildi.Açıklamada, toplantıya MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, EHHD Asbaşkanı Emete İmge, EHHD Yönetim Kurulu üyesi Belgin Demirel ve Savunuculuk ve Lobicilik İletişim Sorumlusu Beran Dağtaş’ın, KNGE’den ise CEO Prof. Leonidas Phylactou ve hizmetlerden sorumlu hekimlerin katıldığı ifade edildi.Enstitü’nün hizmetlerinden yararlanmak isteyen “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip Kıbrıslı Türk hastaların Kıbrıslı Türk doktorlarından hastalığın teşhisini veya teşhis konulamamışsa semptomların belirtildiği bir sevk raporu almaları gerektiği belirtildi.Sevk raporlarının, tercihen İngilizce olması ve randevu talebiyle birlikte [email protected] adresine gönderilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Ayrıca, hasta veya hasta yakınına kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası da e-postada belirtilmelidir. KNGE sekreterliği, hastayı arayarak randevu ayarlayacaktır. Randevuya gelindiğinde hastaların geçerli kimlik kartlarını ve sevk kağıtlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.” bilgileri de ye aldı.-Hangi hastalar yararlanabilir?KNGE’deki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu, Kıbrıslı Türklerin, kronik nörolojik hastalıkların teşhis, tetkik ve tedavisi için hizmet alabilecekleri ve bilimsel araştırma programlarına yazılı rıza vererek dahil olabilecekleri ifade edilen açıklamaya göre, Enstitü’de hizmet verilen başlıca kronik nörolojik hastalıklar şöyle sıralandı:“Nörolojik kas bozuklukları (örnekler: Myasthenia Gravis, Muscular Dystrophy, Myositis); Multiple Sclerosis (MS) ve bağlı hastalıklar (örnek: Neuromyelitis Optica); hareket bozuklukları (örnek: Parkinson, Huntington hastalığı); epilepsi ve demans hastalıkları.”Kıbrıslı Türklerin, genetik hastalıklar için hizmet alamadığı ancak nörolojik hastalıkların genetik bağlantısı varsa, bu durumlarda hizmet alabilecekleri bildirilen açıklamaya göre, karma evliliklerden doğan bireylerin, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartları olmadığı sürece hizmet alamayacağı, bunun siyasi karara bağlı olduğu da eklendi.