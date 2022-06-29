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Güneyde yangınla mücadelede iki yeni uçak, iki yeni helikopter

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Güney Kıbrıs, ikisi “Air Tractor” yangın söndürme uçağı, ikisi de “Kamov” yangın söndürme helikopteri olmak üzere 4 yeni yangın söndürme aracı aldı.

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Güneyde yangınla mücadelede iki yeni uçak, iki yeni helikopter
Güney Kıbrıs, ikisi “Air Tractor” yangın söndürme uçağı, ikisi de “Kamov” yangın söndürme helikopteri olmak üzere 4 yeni yangın söndürme aracı aldı.
Fileleftheros gazetesi, İspanyol menşeli “Air Tractor” uçaklarının dün, Latin Amerika’dan Kıbrıs’ın güneyine gideceğini; bir hafta içinde de Rus menşeli “Kamov” helikopterlerinin teslim alınacağını yazdı.
Yeni araçlarla birlikte Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu yangın söndürme araçlarının sayısı da 13’e çıktı
 
 
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