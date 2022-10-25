“Güney’de ve Kuzey’de pek çok ilki başaran belediyecilik anlayışını sergiledik”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yerel seçimlerde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesine Bağımsız aday olarak talip olduğunu açıkladı. Ataser, “Bugün Alsancak bir marka haline geldi ise bunda son 8 yılda yaptığımız çalışmaların katkısı büyük olmuştur” ifadelerini kullandı

Belediyelerin birleşmesine olumlu bakan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesine Bağımsız aday olarak talip olduğunu söyledi.Ataser “bugün Alsancak bir marka haline geldi ise bunda son 8 yılda yaptığımız çalışmaların katkısı büyük olmuştur. Şimdi belediyelerin birleşmesi ile aynı hizmeti bağlanan yerlere de aynı şekilde götürmemiz gerekecek” dedi.Vizyonunu, projelerini, kendisine dair bilinmeyenleri HALKIN SESİ Gazetesi’ne anlatan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ı daha iyi yerlere taşımak için seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.Ataser, şöyle konuştu:“Ada’nın en büyük milli yürüyüş parkuru olan Milli Parkı biz oluşturduk. Ada genelinde gemi batırıp müze haline getiren tek belediyeyiz. Yine kendi imkanlarımız ile çıkartma plajına çıkartma gemisi getirdik ve açık hava müzesi oluşturdu. Bölgemizde yaşayan yabancılar başta olmak üzere Türkçe-Rusça-İngilizce whatsapp hattımız 24 saat devrede. Kendi imkanları ile köprü ve yol yapan Ada’daki tek belediye olma özelliğimiz halen devam ediyor.Daha pek çok projede Güney’de ve Kuzey’de ilk yapan belediye olduk geride bıraktığımız 8 senede.Eğer halkımız yaptığımız hizmetlerden memnun ise göreve devam edip, yarın kalan projelerimizi tamamlamak istiyoruz.Pandemi dönemi ve sonrasında yılbaşı süslemesi yapmak yerine Alsancak Belediyesi olarak önceden belirlemiş oldukları yardıma muhtaç ailelere imkan doğrultusunda gıda ve çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.Hayatta yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Bunu öncelikle herkesin bilmesini istiyorum, inanç, arzu, hırs ve çaba olduğu yerde her şeyi başarabileceğimize inanıyorum.Kendi hayatımdan tecrübe ettiğim en önemli şeylerden birisi, hayata bakış açımı geniş tutup, vizyonumu geliştirmek icin çalıştığımda, kendime koyduğum hedeflerin üstüne yürüyerek onları başarabileceğimizdir.Olumsuzlukların beni yıldırmasına izin vermeyerek, olan sorunları çözmek için kafamda birden fazla seçenek üretip, çözene dek hepsini deneme taraftarıyım.”