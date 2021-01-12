Güney’de çalışan işçilerin 'ekmek' isyanı

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler dün yine sokaktaydı, Meclis önünde eylem yaptı

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler dün Meclis önünde eylem yaptı.Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde bugüne kadar alınan kararlardan mağdur oldukları gerekçesiyle eylem yapan işçiler, sabah saatlerinde Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis önüne yürüdü.Eylemde, zaman zaman polisle eylemciler arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.Saat 11.30 civarında, Başbakan Ersan Saner, işçi temsilcilerini kabul ederek görüştü.İşçilerin temsilcisi ile görüşen Saner, “Güney Kıbrıs’taki işyerinizin açık olduğuna dair belgenizi getirin, Sağlık Üst Kurulu’na sunup, çare arayalım” önerisi yaptı.Ancak Başbakan Saner’in bu önerisi reddedildi.Görüşmenin ardından işçi temsilcileri, Başbakanın kendilerinden “işyeri açık” belgesi istediğini ve işyeri açık olanların durumunu değerlendirmeyi önerdiğini bildirdi.İşçiler, Pile köyünde ve Üstler bölgesinde yasayan işçilere uygulanan prosedürün kendilerine de uygulanmasını talep ediyor.Uygulamaya göre, Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler ile BM, AB, İngiliz Üsleri, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantinasız olarak ülkeye giriş yapabiliyor.Başbakanın Güney Kıbrıs’ta birçok işyeri kapandığı için “işyeri açık” belgesi istediği bildirildi. Ancak bu öneri işçileri ikiye böldü. Bir grup bunu olumlu bulurken, başka bir grup işçi, Başbakan Ersan Saner’in bu öneriyi Sağlık Bakanı’na, Sağlık Bakanı’nın Sağlık Üst Kurulu’na sunacağını, bunun zaman alacağını, bu formalitelerle uğraşamayacaklarını söyledi.Bir grup işçi, eğer güneyde çalışan işçileri hükümetin gönderme niyeti varsa, işyerinin açık olduğu yönündeki belgeleri direkt polise ibraz edip geçmek istiyor. İşçiler 72 saat prensibi üzerinden PCR testi ile işyerlerine gitmek istiyor.Güney Kıbrıs’ta birçok sektör kapalı olmasına rağmen inşaat sektörünün açık olduğunu belirten işçiler, zaten güneyde her tarafın kapalı olduğunu, direkt iş alanına gidip gelmelerinin sıkıntı yaratmayacağını belirtiyor. Bazı işçiler, güneye geçişler konusunda çifte standart uygulanmamasını da istedi.Güneyde çalışanlarla ilgili temsilci başbakanla görüştükten sonra Meclis önünde çalışanlara bilgi verdi.Temsilci, karantina otelde kalmayı ret ettiklerini ilettiklerini buna karşılık İşçilerin güneyde çalıştığına dair belgeleri getirmeleri istendiğini açıkladı. Çalışanların bazıları tepki gösterdi. Pile ve üstlerde çalışanların da geçişlerinin iptal edilmesini istediler.Öte yandan eylemcilerden biri rahatsızlandı. Ambulansa götürülen işçinin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar eylem yerine döndü.