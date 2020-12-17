Güney’de aşılama Ocak ortası başlıyor

Güney Kıbrıs, aşı planını açıkladı. Ocak ayı ortası başlaması beklenen aşılama sürecinde öncelik sağlık çalışanları ile huzur evlerindeki yaşlıların olacak



Güney Kıbrıs “aşı planı”nı açıkladı. Öncelik sağlık çalışanları ile huzur evlerindeki yaşlıların olacak.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, aşılama planıyla ilgili açıklama yaptı.

Yoannu, Ocak ayı ortası başlaması beklenen aşılama süreci hakkındaki ayrıntıları açıklarken aşılanma çalışmalarına, seyyar birimler de dahil olmak üzere, 38 merkez ve sağlık çalışanlarının yer alacağını belirtti.

Aşılamanın randevu sistemiyle yapılacağını söyleyen Yoannu, aşı yapma konusunda önceliğin huzurevleri ve sağlık çalışanlarına verileceğini ifade etti.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Olga Kalakuta, Kovid-19 aşı planının tanıtımını yaparak, Ocak ayı içerisinde Pfizer-Biontech aşısının temin edileceğini, Moderna ile ilgili değerlendirmenin ise Ocak ayı içerisinde değerlendirileceğini belirtti.

Kalakuta, 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde çok sayıda aşının temin edilmesinin beklendiğini de ifade ederken, aşılama sürecinde yer alacak 38 merkezin her birinde 3 ekibin yer alacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yerlerinde aşı olacağını söyleyen Kalakuta, huzurevleri gibi kapalı alanlar için ise seyyar birimlerin faaliyette olacağını ifade etti.

Kalakuta, aşı merkezlerinde sağlık çalışanları, doktorlar ve güvenlik görevlilerinin de bulunacağını, aşıların merkezlerde muhafaza edileceğini, soğuk zincirin korunması amacıyla da bölgelere az miktarda aşının taşınacağını da söyledi.

Kalakuta, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılı sonuna kadar 1.5 milyon doz aşı almayı planladığını, ilk üç ay içerisinde ise 200 bin aşı alacağını belirtti.

Rum basını aşılama programı için özel bir yazılım hazırlandığını, ayrıca aşılama merkezlerinden randevu almak için “Aşı Portalı” oluşturulduğunu yazdı.

Yazılım aracılığıyla vatandaşların randevuları için teyit ve 2’inci doz aşı için hatırlatma SMS’i alacağı belirtildi.

Politis gazetesi ilk etapta 5 bin kişiye denk gelen huzurevlerinde kalan, çalışan kişilerle Kovid-19 hastalarına bakan sağlık çalışanlarının aşı olacağını yazdı.

