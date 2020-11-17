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“Güney Kıbrıs, Türkiye ile komşu olmaya doğru gidiyor”

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Akıncı, “Son seçimler Türkiye’deki iktidarın açık müdahaleleriyle bir irade gaspıdır. Uyarısını önceden yaptığımız gibi Güney Kıbrıs sadece denizden değil, ada üzerinde de Türkiye ile komşu olmaya doğru gitmektedir”

“Güney Kıbrıs, Türkiye ile komşu olmaya doğru gidiyor”
 
 
Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Akıncı, “iki devletli çözüm diye diye sona doğru sürüklenmekte olduğumuz gerçektir” diyerek şunları paylaştı:
“İki devletli çözüm diye diye öyle bir sonuca doğru sürüklenmekte olduğumuz gerçektir. Ama iki devletin birisi Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti, diğeri de Kuzey Kıbrıs’ın daha da bağımlı hale geleceği Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Uyarısını çok önceden yaptığımız gibi Güney Kıbrıs sadece denizden değil, ada üzerinde de Türkiye ile komşu olmaya doğru gitmektedir. Bu gelişmede kuşkusuz Rum yönetimlerinin de payı büyüktür. İşin en rahatsız edici boyutu ise bu gidişi Kıbrıs Türk halkının benimsememiş olmasıdır. Durumu seçim sonuçları ile izaha çalışmanın hiç bir geçerliliği yoktur. Son seçimlerin Türkiye’deki iktidarın açık müdahaleleriyle bir irade gaspı olduğunu bilmeyen de yoktur. Kıbrıs Türk halkı sürüklenmekte olduğu sonu engelleyebilecek yegane gücün sadece kendisi olduğunun idrakinde olursa eğer, bu gidişe dur diyebilecektir.”
 
 
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