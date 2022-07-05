Güney Kıbrıs'tan elektrik alımına başlandı

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından yeni bir gelişme olduğu bildirildi.

Uzun bir aradan sonra KKTC'ye Güney Kıbrıs'tan elektrik enerjisi verilmeye başlandı.

Güney Kıbrıs'tan alınan enerjinin 50 Mv olduğu öğrenildi.

