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Güney Kıbrıs, İsrail'den hava savunma sistemi alıyor

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Rum Yönetimi'nin, İsrail'den hava savunma sistemi almaya hazırlandığı belirtildi

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Güney Kıbrıs, İsrail'den hava savunma sistemi alıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, (GKRY) İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi almaya hazırlandığı iddia edildi. 
Yunanca yayın yapan Kathimerini gazetesinin Güney Kıbrıs edisyonunda cuma günü yayımlanan habere göre hem İsrailli hem de Kıbrıs'lı yetkililer, satış için anlaşmaya imza attı.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail gazetesi Jerusalem Post'un konuyla ilgili sorusunda yanıt vermedi. 
GKRY Savunma Bakanlığı'nın Millî Muhafız Ordusu'nun talebiyle hava savunma sistemlerinin alınmasını kabul ettiği aktarıldı.
Habere göre GKRY Millî Muhafız Ordusu, Demir Kubbe'nin menzilinin "Kıbrıs'ın ihtiyacı olan tüm bölgeleri" kaplayacağına inanıyor.
 
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