Güney İnşaat’tan eğitime katkı

Güney İnşaat Ltd, Yenierenköy Lisesi’ne yeni derslik, idari bina ve kantin binası inşa edecek

“Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Güney İnşaat Ltd. arasında Yenierenköy Lisesi’ne yeni derslik, idari bina ve kantin yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Güney İnşaat Ltd. Direktörü Sertaç Uzun imza koydu.

Protokol kapsamında Güney İnşaat Ltd., hazırlanan projeye uygun olarak Yenierenköy Lisesi’ne yeni derslik, idari bina ve kantin binası inşa ederek, Bakanlığa teslim edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çekerek, ülke eğitimine daha çağdaş ve donanımlı okullar kazandırmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu, bu kapsamda hayata geçirdikleri, “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına birçok iş insanının destek verdiğini dile getirdi.

Güney İnşaat Ltd. Direktörü Sertaç Uzun da, ülke gençliğine ve eğitimine destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, imzaladıkları protokolün kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

