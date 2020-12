Güney'in emekçilerinden Sağlık Bakanlığı'na dilekçe

Güney'in emekçileri, 150'yi aşkın kişinin imza koyduğu dilekçeyi Sağlık Bakanlığı'na verdi. Dilekçede Güney Kıbrıs'a geçişlerle ilgili adil kararların üretilmediği vurgulanarak 'eşitlik' vurgusu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile bir araya gelen Güney'in Emekçileri, hazırladıkları dilekçeyi teslim etti, bir süre yaşadıkları süreci görüştü.



Gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan eylemciler, yaşanan süreçte fazla baskıda bulunmak istemediklerinin de altını çizerek Müsteşar Çaygür'den 21 Aralık Pazartesi günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin "Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler" gündemiyle toplanıp toplanmayacaklarına ilişkin açıklama alacaklarının sözünü aldıklarını da aktardı.



Sağlık Bakanlığı'na sunulan dilekçe şöyle:Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 14 Aralık 2020 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yerel vakaların çoğalmasına bağlı olarak ek tedbir çerçevesinde bazı kararlar almıştır. Bu kararlara gore; kuzey Kıbrıs'ta ikamet eden ve guney Kıbrıs'ta çalışan ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) guney Kıbrıs'a geçişleri durdurulmuştur. ilgili karara bakıldığında Ek tedbirler başlığı altında, guneyde çalışanlarla ilgili uygulamalarda, Ingiliz Üslerinde çalışanlar, Pile'de gorev yapan öğretmenler ve Yeşil Hat Tüzuğu kapsamında temassız ticaret yapanların bu kararlardan muaf oldukları ancak kuzeyde ikamet edip güney Kıbrıs'ta çalışan işçilerin 15-25 Aralık 2020 değil 16-25 Aralık 2020 tarihleri arasında guney Kıbrıs'a geçişlerinin yasaklandığı görülmektedir. Pandemi ile mücadele ederken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararları temel hakların zorunluluk, orantılılık ve hukuka uygunluk ilkeleri doğrultusunda alınması gerekmektedir. Ancak söz konusu kararlar bireyler arasında bir ayrımcılığa yol açmakta, Üslerde çalışanlar, Pile'de görev yapan öğretmenler, Yeşil Hat Tüzuğu kapsamında temassız ticaret yapanlar ve öğrenciler söz konusu kararlardan muaf iken güneyde çalışan işçilerin farklı bir kategoriye alınmalarına veya böyle bir ayırım yapılmasına açık bir gerekçe bulunmadığından alınan karar işçiler için adil veya eşit olarak değerlendirmek mumkün değildir. Bu gerekçelerle aşağıda imza sahibi olan ve güneyde çalışarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan, alınan bu kararlarla ekmeğinden olan, her an işini kaybetme tehditi ile yüz yüze gelen emekçiler olarak, ilgili kararların derhal gözden geçirilerek işlerımize gidebilmemiz için adil ve eşit bır düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.