Güney'de otellerin doluluk oranı yüzde 25'te kaldı

Güney Kıbrıs’taki otellerin, Ağustos’un ilk haftasındaki doluluk oranının ortalama yüzde 25 olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rumların büyük çoğunluğunun yaz tatilini Ağustos ayının ikinci veya üçüncü haftasına ayarladığını ve otellerin doluluk oranının, 15 Ağustos itibarıyla yüzde 70’lere ulaşmasının umut edildiğini yazdı.





