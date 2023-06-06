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Güney'de çirkin saldırı

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Eğlenmek için Güney’de Ayia Napa’ya giden Asya Karaali adlı Kıbrıslı Türk genç, orada tacize uğradığını ve ciddi şekilde darp edildiğini söyleyerek; darp raporu alamamasına tepki gösterdi

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Güney'de çirkin saldırı
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Asya Karaali adlı Kıbrıslı Türk genç, sosyal medya hesabından Güney Kıbrıs'ta önce tacize uğradığını ardından ciddi  şekilde darp edildiğini iddia etti.
Güney Kıbrıs'ta 2 Haziran Cuma günü Ayia Napa’ya kız arkadaşları ile eğlenmeye gittiğini belirten Aysa Karaali, orada önce tacize uğradığını ardından darp edildiğini açıkladı. İki dişi  ve parmağının kırıldığını belirten Karaali , ambulansla Güney Kıbrıs'ta hastaneye kaldırıldığını ama bir şeyi olmadığı gerekçesi ile hastaneden taburcu edildiğini söyledi.
Rum polisine giderek davacı olduğunu söyleyen Karaali, darp raporu alamadığını ve mağdur edildiğini belirtti.
Aysa Karaali'nin paylaşımın tamamı şöyle: 
“Cuma akşamı Rum tarafında Ayia Napa’ya kız arkadaşımla eğlenmeye gittim. Dönüşte kaçarken 3 tane Rum erkek tarafından tacize uğradım. İstemediğimi söyleyip, Türk olduğumu konuşmamdan anladıkları için bana küfür edip suratıma yumruk vuruldu. Daha sonra beni yaklaşık 2 metre yüksek bir duvardan aşağıya asfalta attı. Bayıldığım için hatırlamıyorum fakat orada görenler ambulansı aradı, fakat hastaneye gittiğimde bir şeyim olmadığını söylediler. Rum polisine gidip davacı oldum. Ön iki dişim kırıldı, yüzümün sol tarafı ezildi, şişti ve morardı. Daha sonra ben Türk tarafına geldim. Dişlerimi Dr. Emine Karaşahin’de yaptırdım. Daha sonra Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne gittim. Parmağımın kırık olduğunu söylediler fakat darp raporu alamayacağımı olayın güneyde gerçekleştiğini söylediler. Daha sonra Mağusa polisine gittim onlar da yardımcı olamayacaklarını, Lefkoşa polisine gitmem gerektiğini söylediler. Rum polisi benden doktora gittiğime dair rapor istedi. Ben mağdurum ve beni kendi Türk milletim savunmazken Rum hükümetinin nasıl savunmasını bekleyebilirim? Bu memlekette insanın canı, Türk parasından bile daha kıymetsiz hepinize yazıklar olsun.”
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