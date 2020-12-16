Güney'de çalışanlar Başbakanlık önünde eylemde

Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, 25 Aralık'a kadar güneyden kuzeye geçişlerde 10 gün karantina uygulanması kararı üzerine dün başlattıkları eylemlerini bugün de sürdürüyor.

Güney Kıbrıs’ta çalışanlardan bir grup sabah erken saatlerde Metehan çemberinde toplandıktan sonra Başbakanlık önüne yürüdü.

Başbakan Ersan Saner’le görüşme talep eden eylemciler, eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, Başbakan Hamza Ersan Saner ile görüşme taleplerine yanıt alamayınca Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.



BİR HEYET BAŞBAKANLIK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Eylemciler adına bir heyet, Başbakan'ın makamında olmamasından dolayı Başbakanlık yetkilileriyle görüştü.

Eylemcilerin temsilcilerinden Ufuk Tarman, görüşmede sorunun çözümü konusunda kendilerine olumlu bir cevap verilmediğini, eylemlerinin devam edeceğini ve Başbakan ile görüşmek istediklerini söyledi.

Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de destek verdi ve eylemcilere hitap etti.

Eylemciler daha sonra Sağlık Bakanlığı’na yürüdü ve bir süre de eylemlerine burada devam etti.



BAŞBAKANLIK TRAFİK IŞIKLARINI KAPATTILAR

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Sağlık Bakanlığı’nın ardından Başbakanlık trafik ışıklarına giderek bir süre trafiği aksattı.

Bazıları yola oturan eylemciler, polisin uyarısı üzerine yeniden Başbakanlığa gittiler.

Bölgede polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Yol yeniden trafik akışına açıldı.

Uzun bir süredir Başbakanlık önünde olan Güney'de çalışan eylemciler Başbakan Ersan Saner ile görüme yapmak için bekliyor.