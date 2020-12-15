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Güney'de çalışan işçilerin karar isyanı

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde Güney Kıbrıs'taki iş yerlerine gidemeyen birçok işçi bugün seslerini duyurmak adına başbakanlık ışıklarının bulunduğu kavşakta eylem yapıyor.

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Güney'de çalışan işçilerin karar isyanı

 Kıbrıs’ın güneyinde çalışan işçiler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından güneyde çalışanlarla ilgili alınan karara tepki gösterdi. İşçiler söz konusu kararın geri alınması için şu sıralarda başbakanlık ışıkları olarak bilinen kavşağı trafik akışına kapatmış durumda. 



Oldukça gergin ve endişeli olan işçiler alınan kararın hiçbir insan hakkı ve eşitliğine uymadığını bu tedbirlerin kendilerini açlığa ve sefalete süreklediğini ayrıca yıllardır alın teriyle kazandıkları emeklerini de sıfırla çarptığını belirtirken yetkililerin kendilerine destek çıkmasını bekliyor.
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