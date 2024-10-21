Güney'de 36, Kuzey'de 40 kişi yollarda can verdi

2024 yılında Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti. Nüfus ve yüzölçümü olarak daha küçük olan Kuzey Kıbrıs'ta ise bugüne kadar 40 kişi hayatını kaybetti

2024 yılında Güney Kıbrıs'ta 33 ölümlü trafik kaza meydana geldiğini, bu kazalarda 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis "rüyalarımızın enkaza dönüşmesine izin vermeyelim" slogamyla düzenlenen "21-27 Ekim Yol Güvenliği Haftası" nedeniyle yaptığı açıklamada dile getirdi. Harçiotis Rum polisinin verilerine dayanarak ölümlü trafik kazalarının daha yıl tamamlanmadan yüzde 30 arttığına dikkat çekti. KUZEY KIBRIS'TA 40 KİŞİ ÖLDÜ 2024 yılında ölümle sonuçlanan kazalarda bugüne kadar 40 kişi hayatını kaybetti. Hem nüfus hem de yüzölçümü bakımdan Güney, Kuzey'den neredeyse iki katından büyük durumda. Kuzey Kıbrıs'ın yüzölçümü adanın %35,04'üne tekabül eden 3 bin 241 km' iken, Güney Kıbrıs'ın yüzölçümü ise 5 bin 509 km'. Ayrıca Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ın iki katından fazla nüfusa sahip.