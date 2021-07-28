Güneş Hotel IFC Edge sertifikası alan ilk bina

Lefkoşa’nın en büyük ve en çok ziyaret edilen oteli Güneş Hotel (www.hotelsun.com), Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) sunduğu EDGE yeşil bina sertifikasını kazandı. GBCI tarafından Lefkoşa'da sunulan EDGE sertifikası, Güney ve Kuzey Kıbrıs'ta EDGE sertifikalı ilk uluslararası kabul görmüş operasyonel bina olma özelliğini taşıyor.

170’ten fazla ülke için çevrimiçi bir platform

Dünya Bankası Grubu'nun üyesi olan IFC'nin bir yeniliği olan EDGE, 170'den fazla ülke için çevrimiçi bir platform, yeşil bina standardı ve sertifikasyon sistemi. EDGE, yeşil bina inşa edilmesinin teşviki için bu tip binaların maliyetlerinin kontrol edilebilir olmasını kanıtlamak ve yeşil binaların yaygınlaştırılmasına hızlı bir başlangıç yapmaya yardımcı olmak için ölçülebilir bir çözüm ihtiyacına yanıt olarak oluşturuldu. EDGE, ayrıca yatırımcılara yardımcı olmak amacıyla, bina tipine ve yerel iklime dayalı olarak yeşil bina inşa etmenin en uygun maliyetli yollarını hızlı ve kolay bir şekilde belirliyor.



Bina çevre dostu ve enerji verimliliği olacak şekilde tasarlandı

Güneş Hotel, Lefkoşa'da inşa edilmiş birinci sınıf bir şehir tatil otelidir. Güneş Hotel'de iki restoran, bir havuzlu teras, toplantı odalı iş merkezi, özel ofis alanı ve çok yüksek hızda çalışan özel fiber optik internet bağlantısı mevcuttur. Güçlü ekonomik ve sosyal etkisinin yanı sıra, Güneş Hotel'in gelişimi, küresel inşaat sektörünün uluslararası standartlarına dayanır ve otel Kıbrıs'taki en verimli otel binası yapan optimum yeşil özelliklerin uygulanmasıyla çevre dostu ve enerji açısından verimli olacak şekilde tasarlandı.

Yerel istihdam olanaklarını artırma potansiyeline sahip hotel

Güneş Hotel, Kıbrıs'ta büyük kamuya açık binalarının nasıl tasarlanabileceğini, inşa edilebileceğini ve kaynak verimli olarak sertifikalandırılabileceğini göstermede çıtayı belirlerken, bu önemli proje ile ARVEDA Real Estate Ltd, karbon etkilerini minimumda tuttu. Bunun yanında hotel yerel istihdam olanaklarını artırma ve müşterilere değer katma potansiyeline de sahiptir.

“Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir kalkınmasına önem veriyoruz”

Haziran 2018'de açılan Güneş Hotel, Kuzey Kıbrıs odaklı bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme firması olan ARVEDA Real Estate Ltd. tarafından geliştirildi. Hotel yönetiminden yapılan açıklamada EDGE sertifikasının, sorumlu yatırıma olan bağlılığı teyit ettiği belirtilirken, “Yeşil bina yapmanın doğal kaynak tüketimimizi azaltmamıza ve binalarımızın çevresel etkisini azaltmamıza izin verdiğine inanıyoruz. Ticari olarak, daha düşük bir karbon ayak izine sahip olmamızı sağlamak, yalnızca otelin işletme maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda otel misafirlerimiz için daha düşük doluluk maliyeti sağlar. Bu, nihayetinde otelimizi müşterilerimiz için sağlam bir yer haline getirerek, artan varlık değerlerine ve savunulabilir bir yatırıma yol açar. Tüm gelişmelerimizin yeşil özellikler içermesini ve yatırım yaptığımız topluluklar üzerinde olumlu bir sosyal ve ekonomik etkiye sahip olmasını sağlayarak Kuzey Kıbrıs'ın sürdürülebilir kalkınmasına önem veriyoruz ve bağlı kalıyoruz.”acıkmasını yaptı.

“Güneş Hotel pandemi sürecinde tecrit yolcuları kabul eden ilk hoteldir”

EDGE sertifikasının, sorumlu yatırım yapma konusundaki süregelen taahhüdü vurguladığı belirtilirken, “Güneş Hotel, enerji açısından verimli olmasının yanı sıra, lansmanından bu yana çevredeki toplulukları olumlu yönde etkileyerek istihdam yarattı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etti. Ayrıca, COVID-19 salgını sırasında öbür oteller kapılarını kapatırken, Güneş Hotel,

Lefkoşa'da tecrit için yolcuları kabul eden ve böylece ülkemizde Covid'in yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olan ilk otel olarak önemli bir rol oynamaya devam etti.” ifadeleri kullanıldı. 3 dönüm arazi üzerine inşa edilen 15 milyon dolarlık Güneş Hotel yatırımı, 208 yatak, iki restoran, kafe, teras ve havuz, spor salonu, iş merkezi, ultra hızlı özel internet bağlantısı, yüksek kaliteli ve konforlu odaları ile ~10.000 metrekare Brüt Kullanım Alanına sahiptir.



EDGE Hakkında;

IFC'nin bir yeniliği olan EDGE, mülk geliştiricilerinin hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde yeşil bina oluşturmasına ve markalamasına yardımcı olur. EDGE, enerji, su ve yapı malzemelerinin yapımında kullanılan enerjiyi en az yüzde 20 oranında azaltmak için çözümleri teşvik eden ücretsiz yazılım tarafından desteklenir; bu, EDGE sertifikasyonunun standardıdır. Program aşağıdaki bağışçılar tarafından cömertçe desteklenmiştir: Avusturya, Kanada, Danimarka, ESMAP, AB, Finlandiya, GEF, Macaristan, Japonya, İsviçre ve Birleşik Krallık.