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“Güneş enerjisi konusunda vatandaşa eziyet ediliyor”

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Halkın Partisi Enerji Komitesi Başkanı Yusuf Avcıoğlu, güneş enerjisi kurulumu için izin almaya çalışan vatandaşlara hukuksuz uygulamalarla adeta eziyet edildiğini vurguladı

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“Güneş enerjisi konusunda vatandaşa eziyet ediliyor”
Halkın Partisi Enerji Komitesi Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Yusuf Avcıoğlu uzun bir süredir güneş enerjisi kurulumu için izin almaya çalışan vatandaşlara hukuksuz ve adil olmayan uygulamalarla adeta eziyet edildiğini iddia etti.
Avcıoğlu yazılı açıklamasında, sayaç olmaması nedeniyle güneş enerjisi sektöründe ciddi zorluklar yaşamakta olduğunu kaydetti.
“Belirli bazı şirketlere kıyak çekilerek öncelik verildiği ve evinde, hanelerde güneş enerjisi kurmaya çalışan ve izin bekleyen sıradan vatandaşlara ciddi sıkıntı yaratılan bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlar hem öngörüsüzlüğün hem de plansızlığın ve beceriksizliğin sonucudur.” ifadelerini kullanan Avcıoğlu “Hükümetin bu uygulamaları Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Denetim Tüzüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Yani hukuksuzluk yapılarak vatandaş mağdur edilmektedir.” dedi.
Avcıoğlu açıklamasında şu detayları dile getirdi:
“Güneş Enerjisi Sistemi Kapasitelerinin Enterkonnekte ile birlikte sonsuz olacağı şeklinde, yanlış lanse edilmesine de değinmemek olmaz. Enterkonnekte, çift yönlü enerji alışverişine imkan verse dahi, evinin/işyerinin çatısına güneş enerjisi sistemi kurmak isteyip de izin alamayan vatandaşların sorununu ortadan kaldırmayacaktır.
Elektrik enerjisinin üç bacağı vardır. Bunlar: Üretim, İletim ve Dağıtımdır.
Güneş Enerjisinde mevcut sorun, alçak ve orta gerilim seviyesinde (dağıtım şebekesinde) yaşanmaktadır. Enterkonnekte, iletim şebekesi (yüksek gerilim şebekesi) üzerinden bağlanacağı için, çift yönlü enerji alışverişine imkan vermesi durumunda dahi, sadece doğrudan iletim şebekesine (yüksek gerilim şebekesi) bağlanabilecek büyük çaplı güneş santrallerine imkan verebilecek, konutlara ve işyerlerine yapılan kurumlarda bir çözüm olmayacaktır.
Alçak ve Orta Gerilim seviyesinden şebekeye bağlanan Güneş Enerjisi Sistemlerinin sorunu ancak Alçak ve Orta Gerilim seviyesinde yapılacak yatırımlar ile giderilebilir. Kamuoyunda bilerek veya bilmeyerek, bu sorunların otomatik olarak ortadan kalkacağı, sonsuz bir Güneş Enerjisi Sistemi Kapasitesine sahip olunacağı yönünde yaratılan algı gerçekleri yansıtmamaktadır.”
 
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