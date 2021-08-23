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“Günde 200 kişiye vatandaşlık verildiği doğru mu?”

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İçişleri Bakanlığı’nın bir süreden beridir yoğun olarak vatandaşlık verdiğini işaret eden CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Günde 200 kişiye Bakanlık onayı ile vatandaşlık verildiği bilgileri doğru mudur?” diye sordu

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“Günde 200 kişiye vatandaşlık verildiği doğru mu?”
 
CTP Milletvekili Asım Akansoy, vatandaşlıklarla ilgili birtakım soruları olan soru önergesinin üç aydır yanıtlanmadığını kaydetti.
Akansoy, kamuoyu vicdanının rahatsız olduğunu belirterek, acil olarak gerçeklere dayalı bilgilerin toplumla paylaşılması gerektiğine vurgu yaptı.

Akansoy’un sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Bir süreden beri İçişleri Bakanlığı’nın yoğun bir şekilde vatandaşlık verdiği bilgileri kulağımıza gelmektedir.
Çalışma izinlerine bağlı olarak yıllar bağlamında kaç kişinin bekleme listesinde olduğuna dair verdiğim yazılı soru önergem üç aydır yanıtsız beklemektedir.
Verilen vatandaşlıklarla ilgili Bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi Başbakan Sn. Saner de sessizliğini korumaktadır.
Günde 200 kişiye Bakanlık onayı ile vatandaşlık verildiği bilgileri doğru mudur ?
Kamuoyu vicdanı rahatsızdır. Süratle gerçeklere dayalı bilgiler toplumla paylaşılmalıdır.”
 
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