4 ayı aşkın süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgu’nda bekleyen Aysan Gazi’nin cenazesiyle ilgili mahkeme kararı bu kez de yüksek mahkemeye taşındı





“Nereye defnedileceğine’ ilişkin çocukları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu 4 ayı aşkın süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgu’nda bekleyen cnin cenazesiyle ilgili önceki gün açıklanan mahkeme kararı bu kez de yüksek mahkemeye taşındı.

Uzun yıllar İngiltere’de yaşadıktan sonra Yeniboğaziçi’ne yerleşen ve Kıbrıs’ın kuzeyinde hayatını kaybeden Gazi’nin cenazesiyle ilgili aile fertlerinden bir taraf Kıbrıs’ın kuzeyinde, bir taraf ise İngiltere’de defnedilmesini talep ediyor.

Uzun süredir mahkemelerin gündeminde olan “Gazi’nin cenazesinin nerede defnedileceği” konusundaki karar önceki gün açıklandı.

Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk, mahkemenin, “Morgda bekleyen bedenin artık yurtdışına çıkışının mümkün olmadığını vurgulayarak, cenazenin Kıbrıs’ın kuzeyinde defnedilmesi yönünde karar ürettiğini” aktardı.

Ancak cenazenin İngiltere’ye defnedilmesini talep eden taraf, söz konusu kararı bu kez de yüksek mahkemeye taşıdı.

Cuma günü gerçekleşmesi beklenen yüksek mahkemedeki ilk dava öncesi Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk, “Mahkeme kararı sonrası, burada defnedilmesini isteyen aile fertleri, mahkeme kararını alarak hastaneye gitti, ancak diğer taraf onları engelledi, polis çağırdı ve konunun yüksek mahkemeye taşındığını söylediler. Gerçekten çok üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar eziyet neden yapılıyor, anlamıyorum” diyen Çubuk, “Kulak misafiri oldum, kardeşimin morgda bekletilmesi nedeniyle hastaneye ödenmesi gereken rakam 30 bin TL’yi bulmuş” şeklinde konuştu.

“Artık devlet bu işe el koysun” çağrısında bulunan Çubuk, “Günahtır, eziyettir. Vücudu çürümeye başladı. İngiltere’ye nasıl görecekler bu halde? Devlet bu işe el koysun, iki tarafın da sözü geçmesin, kararı devlet versin” dedi.

