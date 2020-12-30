Günah keçisi ilan edildik

Bar, kafe ve restoran sahipleri ile çalışanları sokağa indi, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eyleme gitti. Eylemciler, “yaşama haklarının ve emeklerinin yok sayıldığını ve günah keçisi ilan edildiklerini” belirtti

“Eğlence Sektörü İnisiyatifi" ismi altında bir araya gelen bar, kafe ve restoran sahipleri ve çalışanları Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından açıklanan son kararlara tepki göstermek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde dün eylem yaptı.150 kişilik bir kalabalıkla Sağlık Bakanlığı'nın ardından Başbakanlık önüne giden eylemciler, orada basın açıklaması da yaptı. Başbakanlık müsteşarı ile görüşen bir grup, taleplerinin 4 Ocak'tan sonra açılma yönünde olduğunu, gelişme olmaması halinde daha büyük eylemler yapacaklarını ifade etti.“Eğlence Değil Ekmek Kapısı” ve “AÇI(z)N” pankartlarını açan eylemciler, “Bakanlık sektöre sahip çık” sloganı ve alkışlarla Covid-19 pandemisi kararlarına tepki gösterdi.Eylemciler, “yaşama haklarının ve emeklerinin yok sayıldığı, kendilerinin devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, Covid-19 pandemisinde günah keçisi ilan edildiklerini” belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını protesto etti.Sağlık Bakanlığı önündeki basın açıklamasının ardından, Başbakanlık önünde de aynı açıklamayı yineleyen inisiyatif temsilcileri, burada yetkililerden görüşme talebinde bulundu.Sağlık Bakanlığı önünde hazırlanan ortak açıklamayı, inisiyatif adına okuyan Serhan Kablan, binlerce kişinin ekmek yediği sektör olan eğlence sektöründen gelen sese yetkililerin kulak vermesi gerektiğini, mağduriyet yaşadıklarını anlattı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı her kararın eğlence sektörüne bir başka darbe daha vurduğunu savundu.Kablan, kamunun 13. maaş derdine düştüğünü, öte yandan özelde hizmet veren eğlence sektörü temsilcilerinin elinden yılbaşının alındığını belirtti.Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılmasından sonra eylemcilerden 5 kişilik bir heyet Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile görüştü.Kablan yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basına, sektörün yaşadığı zorlukları Müsteşar Ömer Köseoğlu’na aktardıklarını söyledi. Kablan, bugün için restoran, café, bar ve diğer işletmelerin açılma değil, aksine tamamıyla vakaların sıfırlanması adına belli bir süre kapanma ve daha sonrası “vakasız şekilde temiz bir açılma” istediğini söyledi. Başbakanlık Müsteşarının Bakanlar Kurulu toplantısı ardından sektörün sıkıntılarını Başbakan ve Sağlık Bakanı’na ileteceğini söylediğini belirten Kablan, kendilerine olumlu dönüşler olmaması halinde eylemlerini büyüteceklerini ifade etti.