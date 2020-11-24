Gün, öğretmenlerin

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü





“24 Kasım Öğretmenler Günü” bugün Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanacak.

Başkent Lefkoşa’da iki tören yapılacak. İlk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda, ikinci tören Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek törene katılarak anıta çelenk koyacak.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu buradaki törene katılarak öğretmenlere seslenecek. Programa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Kutlama programı çerçevesinde yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere de hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edilecek.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'ninBaşöğretmenliği"ni kabul ettiği gün.

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

Öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Öğretmenler Günü pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanıyor.

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.

