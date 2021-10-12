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“Gün geçtikçe sensizlik çok daha zor”

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Beklenmedik ölümüyle sevenlerini yasa boğan Buse Aksay’ın ardından ablası Buse Aksay’dan yürek dağlayan mesaj:

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“Gün geçtikçe sensizlik çok daha zor”
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Genç yaşta ani ölümüyle ülkeyi yasa boğan 28 yaşındaki Buse Aksay’ın vefatının üzerinden 26 gün geçti.
Çok sevdiği kız kardeşini beklenmedik şekilde kaybeden Ülgen Aksay, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Ülgen Aksay’ın paylaşımı şöyle:
“Aldığın nefes, yaşadığın hayat, ilk arkadaştır kardeş ve kardeş candan hiç kopmayacak bir parçadır. Kız kardeş ilk arkadaştır, kız kardeş ilk sırdaştır. Kız kardeş başınıza gelebilecek en güzel şey. Dedikodu dostu, moral deposu, ruh kırıklarının tutkalı. Ayakta duramadığın anda koltuk değneği, karanlıkta elini uzattığında hep bulduğun el, kimse olmadığında sesini tek duyan. Bir kız kardeşin kalbi bir elmas kadar parlak, hiç bitmeyecek sonsuz bir şevkatle doludur. Kardeş demek sıkılınca, bunalınca ruhuna ilaç, bir sesiyle dertlerini unutturan demektir. Kız kardeş uzakta da olsa o hiç unutulmaz.” Ah Bus bus! Gün geçtikçe sensizlik çok daha zor, çok daha ağır…Beni hem yarım, hem sensiz hem de yalnız bıraktın Bus’um… Her gün daha çok özlüyorum ablaların birtanesi”
 
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