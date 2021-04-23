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Gün çocukların

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün kutlanıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl da gösteriler yapılamayacak

Gün çocukların
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün kutlanacak.
Kutlamalar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla başlayacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle dar kapsamda yapılacak.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 23 Nisan ve TBMM’nin açılışının 101’inci yıl coşkusuna ortak olmaları için öğrencilere, ailelere ve vatandaşlara çağrı yaparak, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının balkonlara asılmasını, İstiklal Marşı’nın birlikte söylenmesini istedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, ilçelerde ve bucaklarda törenler yapılacak.
Buna göre, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Güzelyurt Atatürk Anıtı, Lefke Atatürk Anıtı önündeki törenler saat 09.00’da; Girne’de Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.40’ta; İskele Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00’da yapılacak. Geçitkale ve Akdoğan Atatürk anıtları önündeki törenler de saat 09.00’da başlayacak.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, çocuklarla BRT ekranlarında bir araya gelecek. Online bağlantılarla yapılacak “Manşet + Programı” saat 10. 00’da başlayacak.
 Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele”nin temeli de bugün atılacak.
 
 
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