Gün annelerindi

Anneler Günü nedeniyle birçok vatandaş annelerini ziyaret ederek onların ellerini öptü, hediyelerini verdi, hayır dualarını aldı

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü, aralarında KKTC’nin de bulunduğu birçok ülkede dün kutlandı.Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki senedir KKTC’de salgının gölgesinde kutlanan Anneler Günü, bu yıl, son günlerde ülkede Kovid-19 vaka sayılarında gözlemlenen düşüşle birlikte bir nebze de olsa daha rahat bir şekilde kutlandı.Güzel pazar günü annesini, ailesini ziyaret etmek isteyenler için fırsata döndü.Anneler Günü nedeniyle birçok vatandaş annelerini ziyaret ederek onların ellerini öperek, çiçek veya hediyelerini verdi, hayır dualarını aldı, ailecek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Bazı aileler ise günü bir restorantta yemek yiyerek değerlendirdi.Annesi hayatta olmayanlar ise çiçeklerle mezarlıkları ziyaret edildi, dualar okundu.