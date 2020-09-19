Gümrük'te Covid paniği

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı, daire, dünkü hizmetlerini sağlık ihtiyaçları dışında durdurdu



Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı, daire, dünkü hizmetlerini ‘sağlık ihtiyaçları dışında’ durdurdu.

Dairede bulunan çalışanlar ve vatandaşlar, dışarıya çıkarıldı.

Önceki gün dairede tüm çalışanlara yapılan test sonuçlarında bir çalışanın Covid-19 çıkmasıyla dairede dün sabah hareketli saatler yaşandı.

Bu çalışanın testinin pozitif çıkmasıyla ikinci bir teste tabi tutulduğu ifade edildi. Daire, dünkü hizmetlerini acil olan sağlık ihtiyaçları dışında durdurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilgili dairede 17 Eylül Perşembe günü personele PCR testi yapıldığını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bir çalışanın PCR test sonucunun pozitif olarak açıklanması üzerine, tüm çalışanlara PCR testi uygulandığını, ayrıca Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı mensuplarınca dairede dezenfekte işlemi yapıldığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 21 Eylül Pazartesi sabah 09.00 itibarıyla tüm personele ikinci bir test yapılacağını duyurdu ve şunları dile getirdi:

“Bir arkadaşımızın test sonucu pozitif çıktığından dolayı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki tüm işlemlerin azaltılması yönüne gidilmiştir. Sadece acil işlemler yapılması için önlem alınmıştır. 21 Eylül Pazartesi tüm personelimize ikinci bir test gerçekleştirilecek. İkinci testlerden alınacak sonuçlara göre, eğer bir sıkıntı söz konusu değilse, normal çalışma düzenine geçilecektir.”

