Gümrük personelinden ek mesai eylemi

Gümrük çalışanları, personel yetersizliği nedeniyle Girne Limanı’nda dün saat 14.30'dan sonra hizmet vermemeye başladı

Personel yetersizliği nedeniyle Girne Limanı’nda dün saat 14.30'dan sonra hizmet verilmiyor.Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen( Başkanı Abdullah Özdoğan, Girne Limanı'nda toplam 35 personel çalıştığını, bu sayının yetersiz olduğunun altını çizerek, "Girne Limanı'nda saat 14.30'dan sonra hizmet verilmeyecek. Benzer durum yakında Mağusa Limanı'nda da olacak." dedi.Özdoğan, Anayasa'ya göre angarya çalışmanın yasak olduğunu, bu nedenle saat 14.30'dan sonra Girne'deki gümrük personelinin çalışmayacağını söyledi.Özdoğan, Girne Limanı'nda her ay 50'nin üzerinde sefer yapıldığını belirterek, "Girne Limanı'nda saat 14.30'dan sonra hizmet verilmeyecek. Benzer durum yakında Mağusa Limanı'nda da olacak." dedi. Özdoğan, konuyla ilgili yetkilileri birçok kez uyardıklarını sözlerine ekledi.