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Gümrük Dairesi memuru pozitif

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Gümrük Dairesi memuru pozitif
Ülkemizde Eylül ayı başından beridir görülmeye başlanan koronavirüs vakaları tedirginlik yaratmaya devam ederken bugün Lefkoşa'daki Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nde bir memurun pozitif çıkması bu tedirginliği daha da büyüttü.
Aldığımız bilgilere göre, Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nde bir memurun yaptırdığı test sonucunda pozitif olduğunun saptanması sonrasında bugün sabah saatlerinde dairede ve özel gümrükleme şirketlerinde büyük bir kaos yaşandığı kaydedildi.
Memurun pozitif olması sonrasında Dairenin kapatılarak herkesin evine gönderildiği ve burada hemen ilaçlama yapılmaya başlandığı kaydedildi. 
Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nde temizlikçisinden müdürüne kadar herkese pazartesi günü test yapılacağı bildirildi.
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