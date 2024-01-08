Gülseren’de yemin töreni heyecanı

GKK bünyesinde silahaltına alınan 46. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi, Gülseren’de düzenlenen törenle ant içti

46. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi, Gülseren Kışlası’nda geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen törenle ant içti.Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin celbi selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, 4. Piyade Alay Sancağı’nın tanıtılması ile devam etti.Tören, ant içmenin icrası, celp adına Asteğmen Şevki Öksüzoğulları’nın konuşması, Çavuş Gökhan Taşkıran’ın “Kıbrıs Türkü’yüz” adlı şiiri okuması, yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılması, başarılı olan personele ödüllerinin protokol tarafından verilmesi, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut’un konuşması, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.Asteğmen Şevki Öksüzoğulları celp adına yaptığı konuşmada, askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, bu görevin üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.Mücahitlere hitaben “Artık, bayrak, sancak ve vatanımızın nöbet sırası bizde” diyen Öksüzoğulları, çağdaş KKTC’nin bağımsızlığının, egemenliğinin yılmaz bekçileri olduklarını kaydetti.4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut da, KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde özgür ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan 46. Dönem 5. Devre Yedek Subay ile 46. Dönem 6. Devre Çavuş Celbi genç Mücahitlerin huzurda yemin ettiklerini söyledi.Bulut, ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu vurgulayarak, “Türk gencinin özünde var olan göreve bağlılık, kanun nizam, örf ve adetlere uymanın, vatan için gerektiğinde ’ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancının sesli bir ifadesidir” dedi.Bulut, Mücahitlerin ant içmede namus sözü verdiklerini hatırlatarak, “Bu güzel vatana göz dikmek isteyenlere 1964'te ve 1974'te verdiğimiz gibi bir ders vermeye daima hazır olacaksınız” dedi.