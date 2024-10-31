banner913
banner932
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
17 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
27 0
 
Uluslararası topluma
Uluslararası topluma "KKTC'yi tanıyın" çağrısı
23 0
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
23 0
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
72 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
26 0
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
27 0
banner1059

Gülseren Göleti bölgesinin sürdürülebilir gelişimi için yarışma düzenleniyor

banner1020

banner1045
Gülseren Göleti bölgesinin sürdürülebilir gelişimi için yarışma düzenleniyor
banner971
Gülseren Göleti bölgesinin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesi konusunda tasarım yarışması düzenlenecek.
Mimarlar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi ile Mimarlar Odası arasında, “Gazimağusa, Gülseren Göleti Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması” protokolü imzalandı.
Yarışmada, Gülseren Göleti bölgesinin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesi ve kente katkı sağlayacak yaratıcı çözümlerin ortaya konulması hedefleniyor. 
Protokol, Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner tarafından imzalandı. İmza törenine, yarışmanın jüri başkanlığını üstlenen Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Belediye Asbaşkanı Hüseyin Manik da katıldı.
Protokolle, bölgenin çevresel, kültürel ve ekonomik değerlerini ön plana çıkaracak yarışma projesinin ilk adımı atılmış oldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.