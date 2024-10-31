Gülseren Göleti bölgesinin sürdürülebilir gelişimi için yarışma düzenleniyor

Gülseren Göleti bölgesinin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesi konusunda tasarım yarışması düzenlenecek.

Mimarlar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi ile Mimarlar Odası arasında, “Gazimağusa, Gülseren Göleti Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması” protokolü imzalandı.

Yarışmada, Gülseren Göleti bölgesinin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesi ve kente katkı sağlayacak yaratıcı çözümlerin ortaya konulması hedefleniyor.

Protokol, Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner tarafından imzalandı. İmza törenine, yarışmanın jüri başkanlığını üstlenen Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Belediye Asbaşkanı Hüseyin Manik da katıldı.

Protokolle, bölgenin çevresel, kültürel ve ekonomik değerlerini ön plana çıkaracak yarışma projesinin ilk adımı atılmış oldu.

