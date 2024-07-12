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Gullurikya, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tescil edildi

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AB Komisyonu Gullurikya tatlısını “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne tescil etti

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Gullurikya, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tescil edildi
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Avrupa Komisyonu’nun Gullurikya tatlısını “menşe ismi korumalı ürün” olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne tescil ettiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Avrupa Komisyonu’ndan önceki gün yapılan açıklamada, tatlının isminin nereden geldiğinin ve nasıl yapıldığının anlatıldığını yazdı.
Habere göre aynı açıklamada, Türkiye’den de Bingöl balı ile Osmaniye yer fıstığının da menşe ismi korumalı ürün olarak tescil edildiği kaydedildi.
 
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