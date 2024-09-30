Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yurtdışındaki market fiyatlarına dikkat çekerek, ülkedeki fiyatlarla kıyaslama yaptı.
Erden, "Bir arkadaşım Amerika Los Angeles'ta bir marketten resim çekip attı. Muhtemelen Hollanda'dan Amerika'ya giden patates yarım dolar. Bizim parayla 17 lira. Burada 60 lira. Güler misin ağlar mısın?" ifadelerini kullandı.
Erden, yurtdışındaki ürün fiyatlarının KKTC'deki ürünlerle arasındaki farkı vurgulayarak, gıda enflasyonuna dikkat çekti.