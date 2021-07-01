Dr. Bülent Dizdarlı’dan “Yaşanmış aşı hikayeleri”



Girne Özyalçın PCR Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden randevu alınarak Sinovac aşılarının yapılmasına devam ediliyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da, Özyalçın PCR Merkezi'nde gönüllü olarak aşı olmak isteyenlere refakat ediyor.

Bülent Dizdarlı, iki gündür sosyal medya hesabından paylaştığı “Yaşanmış aşı hikayeleri” başlıklı yazılarıyla dikkat çekiyor.

Dizdarlı’nın dünkü paylaşımı şöyle:

Yaşanmış aşı hikayeleri (2)

“Camekanlardan içeri sızan güneşin yakıcı etkisiyle buram buram terlediğimiz dakikalardı. Güneş asfaltta yumurta pişirecek kadar yakıcıydı. Tam o sırada aşı merkezine koşarak orta yaşlı sakallı bir adam geldi. “Ben aşı olmak isterim ama Sinovac dışında başka aşı kabul etmem” diye de hemen şartını koydu.

Ona kibarca randevulu olup olmadığı soruldu. O, aynı telaşla “var var!” derken bir yandan da cep telefonuna gelen randevu mesajını gösterdi.

Kayıt işlemleri yapılırken dahi “Ben sadece Sinovac olurum. Bana sakın başka aşı yapmayın” diye söyleniyordu. Aşı oldu bitti. Yanıma geldi “Sinovac oldum değil mi? “ diye sordu. Ben de onu onayladım. Teşekkür etti. Gitti.

Ne var ki 30-40 dakika sonra hışımla geri geldi. “Hepinizi gazeteye vereceğim. Hatta dava edeceğim” diye bağırıyordu. Yanına gittim. Neden bağırdığını sordum. “Özellikle de senden şikayetçiyim” dedi. “Tamam da neden?” diye sordum. Cevap gün boyu hatırladıkça hepimizi güldüren cinstendi.

“Size en az on defa Sinovac olmak isterim dedim. Oysa siz bana yine de Çin aşısı yaptınız. Beni aldattınız şikayetçiyim”

Duyduklarımızdan sonra bir hemşire hanımlardan biri “Bu kesin bir kamera şakasıdır” dedi ama öyle değildi. Vatandaş son derece ciddiydi. Biz o an, gülelim mi ağlayalım mı bilemedik. Allahtan diğer vatandaşlar araya girip adama sakinleştirdiler.

Hava sıcak . Çalışmak zor. Dışarıda kalmak daha zor.

Aşı var. Hem de tercih yapma şansı da var. Haydi aşıya o zaman