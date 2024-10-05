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“Güçlü bir zemine basacağız”

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CTP Genel Sekreteri Akansoy: “Sayın Tatar’ın bugüne kadar izlediği siyaset, ayrılıkçı ve sıfırdan başlama siyasetidir. Yeni bir müzakere sürecine başlayalım diyor. Siz, zemini güçlü olmayan bir yapıda kayar gidersiniz. Biz güçlü zemine basacağız, hükümette de cumhurbaşkanlığında da.”

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“Güçlü bir zemine basacağız”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümette de Cumhurbaşkanlığında da güçlü bir zemine basacaklarını söyledi.

Akansoy, Kıbrıs ile ilgili kararları Kıbrıs’ta yaşayan halkın vermesi gerektiğini vurguladı.

Yürütülen siyasetin uluslararası camia tarafından kabul görmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Asım Akansoy, “Bizim ortaya koyduğumuz yaklaşım BM zemininde bir yaklaşımdır. Gelişi güzel bir müzakere sürecine girmek istemediğimizi defalarca söyledik. Bırakın azınlık konusunu, biz ertesi gün müzakerelere de başlamayacağız. Sonuç alıcı bir müzakere sürecine başlamamız için ciddi hazırlık yapmamız gerekiyor. CTP, çok ciddi bir şekilde hazırlanacak. Uluslararası camianın bizim görüşlerimizi şimdiden dinlemeye başlaması ve benimsemesi çok önemlidir. Sunduğumuz dört madde üzerinden sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğine dikkat çeken Akansoy, siyasi eşitliğin kesinlikle pazarlık konusu yapılamayacağının altını çizdi.

Akansoy, “Sayın Tatar’ın bugüne kadar izlediği siyaset, ayrılıkçı ve sıfırdan başlama siyasetidir. Yeni bir müzakere sürecine başlayalım diyor. Siz, zemini güçlü olmayan bir yapıda kayar gidersiniz. Güçlü zemine basacağız, hükümette de cumhurbaşkanlığında da.” dedi.

Esas olarak üzerinde durulması gereken konunun ekonomi olduğunu vurgulayan Akansoy, karşılarındaki zihniyetin ülkeyi yönetmediğini ifade etti. “Ekonomik olarak bu ülke başı boş bırakılmış durumdadır. Hükümetin ortaya koyduğu herhangi bir planlama yok. Ekonomik şartlar altında ezilen bir halk böyle bir hükümetle hareket etmek istemeyecektir diye düşünüyorum” diyen Akansoy, ülkedeki ekonomik krizin ana faktörünün, ekonominin yönetilmemesi olduğunu söyledi.

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