Kış aylarına girilmesiyle birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre arttı, gribal enfeksiyonlar birçok kişiyi etkisi altına aldı. Sağlıkçılar ise gripten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurguladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Y. Vudalı, grip sezonunun başlamasıyla birlikte toplum sağlığını tehdit eden influenza virüsüne karşı alınacak önlemler ve grip aşısının önemi hakkında uyarılarda bulundu. Dr. Vudalı, grip virüsünün özellikle kış aylarında salgınlara yol açtığını ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek, “Gripten korunmanın en etkili yolu aşı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Dr.Vudalı, gripten korunmak için alınacak dört altın kuralı ise şu şekilde sıraladı: “Aşı olun, bulaşmayı engelleyecek alışkanlıklar geliştirin, hastalık durumunda hekime başvurun ve risk grubundaki kişilerin erken dönemde solunum testi yaptırmalarını sağlayın.”

Gripten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirten Dr. Vudalı, “Her yıl ekim ayında önerilen grip aşısı, A/H1N1, A/H3N2 ve influenza B’ye karşı koruma sağlar. Ancak grip virüsü hızla mutasyona uğradığı için aşıya rağmen grip olma ihtimali bulunmaktadır. Aşı, hastalığın seyrini hafifletir ve özellikle risk grubundaki kişilerde ölüm oranını azaltır” dedi.

Dr. Vudalı, 50 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, sağlık çalışanları ve hamileler gibi risk gruplarının öncelikli olarak aşı yaptırması gerektiğini de ekledi: “Grip aşısı, sağlıklı bir bireyi yaklaşık bir yıl korur ve bu nedenle her yıl tekrarlanması gerekir.”

İNFLUENZA A VİRÜSÜ HEM İNSANLARDA HEMDE HAYVANLARDA YAYGIN!

Grip hastalığının influenza A, B ve C tipi virüslerle ilişkilendirildiğini açıklayan Dr. Vudalı, “İnfluenza A ve B virüsleri mevsimsel gribe neden olurken, influenza C virüsü genellikle daha hafif enfeksiyonlarla ilişkilidir” dedi. Özellikle influenza A virüsünün hem insanlarda hem de hayvanlarda yaygın olduğunu vurgulayan Dr. Vudalı, “Bu virüs, hücre yüzeyindeki proteinlere göre H1N1, H5N1 ve H3N2 gibi alt türlere ayrılıyor” şeklinde konuştu.

DOMUZ GRİBİ H1N1 2009’DAN BU YANA MEVSİMSEL GRİP NEDENİ…

2009 yılında ilk kez Kuzey Amerika’da ortaya çıkan ve pandemiye neden olan H1N1 virüsünün artık mevsimsel grip etkenlerinden biri haline geldiğini ifade eden Dr. Vudalı, “Dünya Sağlık Örgütü, pandeminin sona erdiğini duyurmasına rağmen H1N1, her yıl tekrar eden bir grip türü olarak karşımıza çıkmaktadır” diye belirtti.

GRİP GİBİ VİRAL ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI GEREKSİZ!

Grip belirtilerinin ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı şeklinde ortaya çıktığını ifade eden Dr. Vudalı, hastalığın genellikle 3 ila 7 gün sürdüğünü ancak bazı belirtilerin iki haftaya kadar devam edebileceğini söyledi. Antibiyotiklerin grip tedavisinde etkili olmadığını vurgulayan Dr. Vudalı, “Grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı gereksizdir. Ancak sinüzit, zatürre gibi komplikasyonlar geliştiğinde antibiyotik tedavisi gerekebilir” şeklinde konuştu.

HASTALIĞINIZ VARSA İŞ VEYA OKULA GİTMEYİN!

Grip virüsünün bulaşmasını önlemenin yollarına değinen Dr. Vudalı, şu önerilerde bulundu: “Hasta kişilerle yakın temastan kaçının, kalabalık ortamlardan uzak durun, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu kapatın ve ellerinizi sık sık yıkayın.”

