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Gram ile et alma devri

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Et fiyatları yine zamlandı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu, ateş pahası olan etin yanına yaklaşamaz oldu. Kilo ile et alma devrinin uzun süre önce bittiğini söyleyen kasaplar, gelen müşterilerin gramla, 50 veya 100 TL’lik et ve kıyma aldığını anlattı

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Gram ile et alma devri



Hayat pahalılığının günden güne arttığı ülkemizde, aldığı maaş ile ay ortasını dahi zor getiren vatandaşlar için kırmızı et lüks tüketim sınıfına girdi. 
Et fiyatları yine değişti. Dana etinin fiyatına 20 TL’lik zam gelirken, yakın zamanda kuzu etinin fiyatına da zam gelmesi bekleniyor. 
Etin kilosu 200 ile 240 TL arasında değişirken, kıymanın kilosu 180 TL. Pastırmanın kilosu 120 TL, bonfile 300 TL, biftek ise 250 TL’den satılıyor.
Kilo ile et alma devrinin uzun bir süre önce bittiğini, gelen müşterilerin gramla, 50 veya 100 TL’lik et ve kıyma aldığını anlatan kasaplar, “Kıbrıslının mangal kültürü de bitti. Vatandaş artık günlük et ihtiyacını bile karşılayamayacak durumda” dedi ve vatandaşların artık ayda bir kez kısıtlı miktarda et satın alabildiğini sözlerine ekledi.
KASAPLAR DA MEMNUN DEĞİL… 
Kasaplar mevcut durumdan memnun olmadıklarını ifade etti. Vatandaşın temel tüketim ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığını dile getiren kasaplar, “Vatandaşın et alacak hali mi kaldı? Marketten çıkınca kasaba girecek bütçeleri kalmıyor” dedi. Artan fiyatlarla vatandaşın et alamayacak durumda olduğunu ifade eden kasaplar, denetimsizlikten yakındı.
Satışların çok düştüğünü ve peş peşe zamlardan kendilerinin de nasibini aldığını söyleyen kasaplar, maliyetlerin çok yüksek olduğunu belirterek, “Böyle giderse küçük kasap dükkânları yılsonuna kadar tek tek kapanacak” diyerek, vatandaşlar gibi kendilerinin de tükendiğini vurguladı.


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