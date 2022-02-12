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Gözyaşları Demirtaş için

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Halil Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan acılı anne "Oğlumu yıllardır göremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü

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Gözyaşları Demirtaş için
 
 
Uğradığı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Halil Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş dün son yolculuğuna Ankara’da uğurlandı.
8 yıldır Kıbrıs'ta yaşayan 2 çocuk babası Murat Demirtaş'ın cenazesi, dün sabah saatlerinde Lefkoşa hastanesinden alınarak Girne'deki evine götürüldü. Ardından Murat Demirtaş'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi.
Demirtaş için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Demirtaş'ın ailesi ile yakınları katıldı.
Demirtaş'ın annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlumu yıllardır göremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. Demirtaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
 
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