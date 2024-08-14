Uyuşturucu bağımlısı 24 yaşındaki Ahmet Can Varan, Lefkoşa’nın göbeğinde göz göre göre ölüme yürüyor

Birçok imkânsızlık içinde dünyaya gelen ve küçük yaşlarda önce ‘kelepçe’ ardından da uyuşturucu ile tanışan 24 yaşındaki Ahmet Can Varan’ın sokaklarda yıllardır süren çilesi devam ediyor. Uyuşturucu bağımlısı genç, tedavi olamadığı için birçok ruhsal hastalıkla da boğuşuyor. Sokaklarda bilinçsiz bir şekilde yaşayan Ahmet, bazen banklarda bazen kaldırım üzerinde yığılmış bulunuyor. Talihsiz gencin annesi E.C. oğlunun cep telefonu kullanmayı dahi bilmediğini söyleyerek, bazen günlerce ona ulaşamadığını, sokak sokak evladını aradığını anlattı. Sık sık sokaklarda şiddete maruz kalan oğlunun yediği dayaktan dolayı tanınmaz hale geldiğini ifade eden çaresiz anne, “Bir gün ölüm haberi gelecek diye çok korkuyorum. Bu devlet nerede? Bu çocuğun maaşı var, dertleri paraysa, parayı alsınlar ona hizmet versinler, yoksa bu çocuk ölecek” diye dert yandı.

ÖNÜNE GELEN DÖVÜYOR

Defalarca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvurmasına rağmen, oğlunun tedavi edilmesi için uzun süre orada tutulmadığını savunan anne, “Ahmet, Sosyal Yardım Maaşı alıyor. İstediğim onun gözetim altında tedavi olması. Yemek yemiyor, sokaklarda yatıyor. Bilinci yerinde değil” şeklinde konuştu. Muhatap bir kişi bulamadığı için evladının göz göre göre yok olduğunu dile getiren anne, “Polise gidiyorum akıl hastanesine yolluyor, hastaneye gidiyorum polise yolluyor” dedi.

“BÜTÜN KAPILAR YÜZÜME KAPANDI”

Birçok defalar sokak sokak Ahmet’i aradığını anlatan E.Ç., oğlunu defalarca yanına aldığını ancak, hiçbir şekilde yanında kalmadığını söyledi. Oğlunun ruhsal yönden sorunları bulunduğunu ancak, yerinin sokaklar olmadığını ifade eden çaresiz anne, çaresizliğini şöyle ifade etti: “Bu çocuğun başına bir şey gelirse sorumluluk alacak olan var mı? Kendine değil, bir başkasına zarar verirse bedelini kim ödeyecek bilmiyorum. Bizim ülkemizde Barış Ruh ve Sinir Hastanesi kime hizmet ediyor? Ahmet cezalandırılmak için cezaevine atıldığında ders alacak bir kapasitesi yok, onun yeri tedavi görebileceği, ilaçlarını alabileceği bir hastane.”