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Göz boyama paketi

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Toplu taşımacılardan da ekonomik pakete tepki geldi. Kar-İş, paketin göz boyamadan öteye gitmediğini ve kararların taşımacılık sektörünün yok oluşuna katkı koyacağını belirtti

Göz boyama paketi
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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, “tam kapanma” kararına destek verdiklerini, ancak hükümetin açıkladığı Ekonomik Destek Paketi’nin göz boyamadan öteye gitmediğini, çalışmayan taşımacıların desteklenmesine yönelik acilen yasal düzenleme yapması gerektiğini belirtti.
Topaloğlu, Ekonomik Destek Paketi’nin göz boyamadan öteye gitmeyen bir paket olarak nitelediklerini belirtti.
Kamu ve öğrenci taşımacılığı gibi sektörleri yakından ilgilendiren kapanma kararından ötürü üyelerinin “çok zor durumda” olduğunu ifade eden Topaloğlu şu ifadeleri kullandı:
“Hükümet kapatma kararını alırken bizleri de düşündüğünü ortaya koymalıydı. Kamu borçlarımız ve piyasaya olan vereceklerimiz konusunda hükümet bir af veya en azından bir erteleme kararı acilen üretmelidir. Yanımızda çalışan şoförlerin sigorta prim alacakları, araçların seyrüsefer ve vergi ödemeleri gibi pek çok konuda bizlere hükümetin acilen destek olmasını bekliyoruz.
Taşımacılık sektörünün yok oluşuna katkı koyarcasına alınan kararlar, hükümetin sektöre verdiği önemi göstermektedir. Kar-İş buna seyirci kalmayacaktır”
 
 
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