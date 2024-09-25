Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkan Yusuf Zeki Turan ve yönetim kurulu üyeleri, KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
Polis Mensupları Derneği, ziyarette yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.
Görüşmede emekli ve çalışan polis mensuplarının sorunlarının çözümü için ne yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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