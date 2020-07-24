Görülen vakaların tümü yurt dışından geldi

Sağlık Bakanı Pilli 1 Temmuz’dan itibaren kapıların açılmasıyla yeni vakalar görülmeye başlandığını, görülen tüm vakaların yurt dışından gelen vaklar olduğunu iç temas tespit edilmediğini belirtti





Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis’te yaptığı konuşmada 2019 Aralık’tan başlayan pandemi sürecinin tüm dünyanın başına bela olduğunu söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 28 Mart’ta yangın çıktığını, ardından yaralarının sarılmaya başlandığını söyleyen Pilli, hasar gören hastaneyi daha iyi hale getirmek için tüm kesimlerle birlikte çalışmalar yapıldığını, kısa sürede çok yerin düzeltildiğini belirtti.

“Zaten sıkıntılı olan sağlık altyapısının bu darbeyi yemesi bizi daha da sıkıntıya sokmuştur” diyen Pilli, salgının ülkede ilk Mart ayında görüldüğünü, hastanede bazı bölümlerin Covid 19 hastalarına ayrıldığını, düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

“36 OLAN SOLUNUM CİHAZI SAYISI 130’LARA ÇIKARILDI”

Pilli, 36 olan solunum cihazı sayısının 130’lara çıkarıldığını, ihtiyacın giderildiğini dile getirerek, tüm hastanelerin belli bir standarda getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

GAÜ’den devralınan Girne’deki hastanenin hızlı bir şekilde devreye girmesi için planların yapıldığını söyleyen Pilli, Güzelyurt Hastanesi ihalesine önümüzdeki hafta çıkılacağını kaydetti.

Pilli, dün 10 kişilik bir heyetin TC’den geldiğini yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yapılması çalışmalarına başladığını, heyetin beş gün kalarak ihtiyaçları belirleyeceğini ve yıl sonunda projenin biteceğini, hedefin 2023 yılında hastaneyi tamamlamak olduğunu belirtti.

“KAPASİTE ARTIRILDI. HER GÜN GELEN İKİ BİN YOLCUNUN TESTLERİ YAPILIYOR”

Pandemi döneminde başlangıçtaki durumla şimdiki durumun farklı olduğunu söyleyen Pilli, test kapasitesinin artırıldığını, her gün gelen iki bin yolcunun testlerini yapıldığını kaydetti.

“1 TEMMUZ’DAN SONRA GÖRÜLEN TÜM VAKALAR YURT DIŞINDAN”

1 Temmuz’dan itibaren kapıların açılmasıyla yeni vakalar görülmeye başlandığını, görülen tüm vakaların yurt dışından gelen vaklar olduğunu iç temas tespit edilmediğini belirten Pilli, şu ana kadar iki vakanın taburcu edildiğini, diğer vakaların da durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Semptomu olmayan hastaların Covid 19 negatif oluncaya adar pandemi otelinde bekletildiğini belirten Pilli, vakaların hemen hemen hiçbirinin sıkıntısı olmadığını kaydetti.

Temaslı takip ekibinin temaslıları bulup 14 gün karantinaya aldığını söyleyen Pilli, temas eden herkesin özenle tespit edildiğini belirterek, ekibe teşekkür etti.

“RUM TARAFINA GİDEN TÜM İŞÇİLERİ TARADIK, POZİTİFE RASTLANMADI…GÜNDE 300 İÇ TARAMA YAPILIYOR”

Pilli, 15 gün önce Rum tarafına giden tüm işçileri taradıklarını, pozitife rastlanmadığını, her gün günde 300 iç tarama yapıldığını, ateş öksürük şikayetleri ile yapılan başvurulara da PCR’larının yapıldığını söyleyerek, 22 günde bunların hiçbirinde pozitife rastlanmadığını belirtti.

Halka seslenen Pilli, “COVID 19 bitmemiştir. Dünyada salgın devam ediyor, herkes kendine düşen görevi yaparsa, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Açılmak da gereklidir. Sağlık ön planda tutularak tedbir almaya devam etmeliyiz.” dedi.

Pilli, bazı kişilerin, hastanede COVID 19 hastaları bulunduğu için halkın hastaneye gitmeye korktuğunu söylediğini, bunların gerçek dışı olduğunu söyleyerek, Sağlık Bakanı olarak her gün hastaneye gittiğini öyle bir şey olmadığını belirtti.

Pilli, ülkede hiçbir şeyin zamanında olmadığını, hastanenin de zamanında olmadığını, önemli olanın yapılması olduğunu, hazırlanan epidemiyolojik raporun da geç de olsa çok iyi bir şekilde hazırlandığını, raporun KKTC raporu olarak Rum tarafına gittiğini söyledi.

Sağlıkta önümüzdeki günlerde pandemi ile ilgili yeni çalışmalar yapılacağını ve bunların açıklanacağını dile getiren Pilli, gerekli önlemleri aldıklarını söyleyerek halka, bakanlığa güvenmeleri çağrısında bulundu.

“Salgının en iyi şekilde atlatılacağına inanıyorum. Ne gerekirse yapacağız. Kurallara uyun. Uyulmazsa sorun çıkıyor” diyen Pilli, yasanın verdiği yetki dahilinde kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını vurguladı.

