Görneç Muhtarlığı'ndan örnek düşünce

Kuzey Mesarya'nın şirin köylerinden olan Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil, Türkiye'de yaşanan yangın felaketi sonrasında doğanın yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla Görneç Muhtarlığı olarak 'HER MÜHÜR BİR FİDAN' adı altında bağış kampanyası başlattıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.Nevzat Akçagil'in paylaşımı şöyle:B İ L G İ L E N D İ R M E