banner583
Bazı polisler takdiri hak ediyor
Bazı polisler takdiri hak ediyor
75 0
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
74 0
 
Durak mı çöplük mü?
Durak mı çöplük mü?
38 0
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
79 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
53 0
31 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
357 0
banner661

Görneç Muhtarlığı'ndan örnek düşünce

banner476

banner666
Görneç Muhtarlığı'ndan örnek düşünce
Kuzey Mesarya'nın şirin köylerinden olan Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil, Türkiye'de yaşanan yangın felaketi sonrasında doğanın yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla Görneç Muhtarlığı olarak 'HER MÜHÜR BİR FİDAN' adı altında bağış kampanyası başlattıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Nevzat Akçagil'in paylaşımı şöyle:
B İ L G İ L E N D İ R M E
</div> <div class=banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.