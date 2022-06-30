Görmediği kazayı “gördüm” dedi

Haspolat’ta Hakkı Afşin’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili 42 yaşındaki Haluk Kasap’ın, kendisine ucuz araç satacağı vaadi verilmesi üzerine kazayı görmediği halde gördüğü yönünde ifade vererek polise yalan ifade verdiği ortaya çıktı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Haspolat köyü civarında 11 Haziran’da 19 yaşındaki Aktan Naim Yıltan Birkaya yönetimindeki araç, yolda yaya olarak yürüyen 62 yaşındaki Hakkı Afşin’e çarpmış ve Afşin hayatını kaybetmişti.

Bu kaza sonrası polis soruşturmasında sürücü Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın kanında uyuşturucu tespit edilmişti.

Söz konusu kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Lefkoşa trafik şube amiri Mehmet Özatılgan ve başarılı ekibinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu gerçek ortaya çıkarıldı.

Haspolat'ta meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa’da sakin zanlı Haluk Kasap, Polise yalan bilgi verdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memur Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, 11.06.2022 tarihinde Haspolat'ta meydana gelen ölümle Neticelenen Trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa’da sakin 42 yaşındaki Haluk Kasap’ın ve Dilekkaya’da sakin isminin baş harfleri Y.B.’nin yönlendirmesi ve kendisine ucuz araç satacağı vaadi ile 23.06.2022 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giderek bahse konu ölümle neticelenen trafik kazasını görmediği halde gördüğü yönünde ifade vererek polise yalan ifade verdiğini anlattı.

Polis, zanlı Haluk Kasap mahkeme emri gereğince tutuklandığını zanlı Y.B.’nin ise arandığını söyledi.

Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

