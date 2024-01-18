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Görevlendirmeler mahkemelik oldu

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KTAMS, “Nakil Kurulu toplanmadan yapılan görevlendirmelerin iptali talebiyle” Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava dosyaladı

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Görevlendirmeler mahkemelik oldu
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Sağlık Bakanı’nın Nakil Kurulunu toplamadan yasa dışı görevlendirmeler yaptığını” ileri sürerek, görevlendirmelerin iptali talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) dava dosyaladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan Mahkemeler önünde yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanı’nın çalışanlar arasında ayrımcılık ve Nakil Kuruluna aykırı işlem yaptığını” savunarak, işlemin iptali için dava açacaklarını söyledi.
Ülkenin demokratik ve hukuk devleti olduğunun Anayasa’da yazdığını kaydeden Bengihan, yasaların ve tüzüklerin idare tarafından uygulanması, yürütmenin başında olan bakanlar ve Başbakan’ın da Anayasa ve yasaların koruyucusu olması gerektiğini belirtti.
“Sağlık Bakanı’nın partililerini daha rahat ve uygun yerlere görevlendirme ve nakil yaptığını” iddia eden Bengihan, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın, tüm kamu sağlık çalışanlarının ilçe naklini, görevlendirme ve yer değişikliklerini Nakil Tüzüğü çerçevesinde Nakil Kurulu’nun yetkisine verdiğini söyledi.
Geçmişte bazı bakanların yaptığı partizanca ve adaletsizce nakil ve görevlendirmeleri engellemek için Nakil Tüzüğü çıkarıldığını ifade eden KTAMS Başkanı Bengihan, “Ancak 50 senedir hükümeti yöneten bu siyasi irade, partizanlık, ayrımcılık, yandaşlarına imtiyaz sağlamayla beslenen bu düzenin partileri, kendi partililerine ayrıcalık yapıyor” diye konuştu.
Adaletli bir şekilde nakil ve görevlendirme bekleyen onlarca kamu sağlık çalışanı olduğunu belirten Bengihan, yasaya ve tüzüğe aykırı davranmanın yanı sıra, çalışma barışının da bozulduğunu söyledi. “Çalışanlar arasında huzursuzluk yarattılar” diyen Bengihan, çalışma barışının bozulmaması için Sağlık Bakanı’nı uyardıklarını hatırlattı.
“Siyasi kariyer ve beklentilerin her şeyin üstünde olduğunu” savunan Bengihan, “Ülkeye hizmet etmek için geldik yalanlarına inanmayın. Çünkü halkına ve ülkesine hizmet etme gailesi olan çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaz. Anayasa ve yasalara uygun davranır” dedi.
“Sendika olarak bizi sendikal mücadelenin hırçın çocuğu olarak görseler de bu hırçınlığımızdan, doğru bildiğimizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuşan KTAMS Başkanı Bengihan, tüzüklere uygun davranılmasını ve idarenin bu yönde işlem yapmasını talep etmeye, buna uymayanları da dava etmeye devam edeceklerini kaydetti. Bengihan, “Bu adaletsizliğe karşı susanlar da, bu adaletsizliği uygulayanlar da belki utanırlar” dedi.
Bir soru üzerine Bengihan, Nakil Kurulu’nun, adaletli olması için sadece isimleri ve kriterleri belirlediğini, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) da gönderilen listeleri uygun bulup, yayınladığını ifade ederek, bütün nakilleri ve görevlendirmeleri yapma yetkisinin KHK’da olduğunu söyledi.
 
 
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