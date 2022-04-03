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Görevden alma ve atamalar tam gaz

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Görevden alma ve atamalar tam gaz

Kamuda, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında görevden alma ve atamalar yapıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü mevkiine Cenk Dökmen atandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda ise 23 Ağustos 2010 tarihinden beridir Tanıtma Dairesi Müdürü olan Fatma Demirel görevden alındı ve yerine Bahar Öztay atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Orsel Neşe görevden alınırken, yerine Mehmet Yalçın atandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Nadire Bayraktaroğlu görevden alınırken, yerine Hasan Büyükoğlu atandı. 

Atamalar ve görevden almalar  dün itibarıyla geçerli oldu.

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