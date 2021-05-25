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Görevde olanlar kımıldamalı

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HP Başkanı Özersay, kara para aklama, uyuşturucu ve bu konuyla ülkenin anılmasını ‘mide bulandırıcı’ olarak değerlendirdi ve “Azmettirenlerin, direktif verenlerin isimleri veriliyor, gözaltına alınanlar var, bunlar araştırılmalı.” dedi

Görevde olanlar kımıldamalı
 
 
Mecliste konuşan HP Milletvekili Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayetinin demokrasi ve insan hakları açısından ülkede kara bir leke olduğunu ifade etti.
Özersay, kara para aklama, uyuşturucu ve bu konuyla ülkenin anılmasını ‘mide bulandırıcı’ olarak değerlendirdi.
Ortada bizzat görgü tanığı olduğunu iddia eden, ciddi anlamda yeni gelişmeler olduğunu dile getiren Özersay, “Azmettirenlerin, direktif verenlerin isimleri veriliyor, iddia ediliyor, gözaltına alınanlar var, bunlar araştırılmalı.” dedi.
Bu bağlamda TC’de bir kovuşturma başlatılması için adım atılması gerektiğini, bunun TC ile KKTC arasında yapılan anlaşmada yer aldığını kaydetti.
Bir an önce ifadelerin alınması, kovuşturmanın başlatılması gerektiğini kaydeden Özersay, söz konusu anlaşmanın bazı maddelerine değindi. 
Dün sabah yaptıkları şikayetin takipçisi olacaklarını anlatan Özersay, “Mesele sadece Kutlu Adalı cinayeti değildir, bu devletin adının kara para ve uyuşturucu ile anılması utanç vericidir” dedi.
Videoda adı geçen bazı isimlerin Türkiye’de ifadesi alındığını anımsatan Özersay, “Bizde de harekete geçilmesi gerektiği görüşünü paylaştı. “Görevde olanlar kımıldamalı” dedi. 
Kudret Özersay devamla şunları kaydetti:
“Mesele sadece Adalı ile ilgili değildir. Bu ülkenin isimi uluslararası uyuşturucu ticareti, kara para ve siyasi cinayetlerle anılmamalıdır. Bu iddialar yapılıyorsa, isimler veriliyorsa bu iddiaların üzerine gidilmesi lazım.”
 
 
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